Betrunkene Narren am Steuer

Darmstadt/Bergstraße. Über Fastnacht setzten sich auch in diesem Jahr wieder - trotz vorheriger Ankündigung von intensiven Kontrollen durch die Polizei - einige Autofahrer ans Steuer, obwohl sie zuvor Alkohol getrunken oder Rauschmittel genommen hatten.

Die Ordnungshüter zogen Unbelehrbare konsequent aus dem Verkehr. Denn „jeder, der sich im Alkohol- oder Drogenrausch ans Steuer setzt, handelt verantwortungslos. Nicht nur an den närrischen Tagen“, wie die Polizei betont.

2753 Fahrzeuge kontrolliert

Nach dem Ende der „tollen Tage“ zieht das Polizeipräsidium Südhessen nun Bilanz. In Südhessen wurden von den Ordnungshütern bei Alkohol- und Drogenkontrollen insgesamt 37 Fahrzeugführer angetroffen, die ihr Fahrzeug unter Alkoholeinfluss führten. 47 Fahrzeugführer standen unter Drogeneinfluss. Die Polizei beschlagnahmte in 18 Fällen unmittelbar Führerscheine und erstattete zudem entsprechende Anzeigen wegen der Verstöße. In ganz Südhessen kontrollierte die Polizei in diesem Zusammenhang 2753 Fahrzeuge.

Weniger Fälle als im Vorjahr

In sechs Fällen musste die Polizei alkohol- oder drogenbedingte Verkehrsunfälle bearbeiten - genauso viele wie im Vorjahr. Insgesamt mussten im Vergleich zum Vorjahr aber weniger Verkehrsteilnehmer unter Alkohol- und Drogeneinfluss beanstandet und angezeigt werden.

Die Polizei wird diese Kontrollen auch nach Fastnacht weiter fortsetzen, „gehören Alkohol und Drogen im Straßenverkehr doch mit zu den Hauptverkehrsunfallursachen“, wie die Ermittler abschließend betonen. pol

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 27.02.2020