Betrunkene Raserin auf der alten B 3

Gelbe Lackspuren stellte die Polizei an dem schwarzen Opel Astra der alkoholisierten Raserin fest. © Polizei

Bergstraße.Nach der rasanten Autofahrt einer alkoholisierten 52 Jahre alten Fahrerin eines schwarzen Opel Astra, bei der es zu mindestens einem Unfall kam, sucht die Polizei dringend den Ort, an dem sich der Unfall ereignet hat, sowie Verkehrsteilnehmer, die am Donnerstagabend gegen 20 Uhr und später in oder nahe der Gemarkung Zwingenberg geschädigt oder gefährdet wurden.

Zeugen hatten die Frau gemeldet, nachdem sie mit hoher Geschwindigkeit die komplette Fahrbahnbreite von Zwingenberg über die Alte Bergstraße in Alsbach in Richtung Jugenheim für sich beanspruchte. Auf der Fahrt wurden vorausfahrende Autos durch dichtes Auffahren, Aufblendlicht und Hupe dazu gedrängt, den Weg frei zu machen.

Auf Verkehrsinsel gestrandet

In Seeheim im Bereich der Heidelberger Straße, Ecke Raiffeisenstraße überfuhr die Frau schlussendlich die dortige Verkehrsinsel. An dem Fahrzeug der 52-Jährigen stellte die Polizei frische Unfallspuren an der Fahrertür fest. Bei der Fremdfarbe handelt es sich um gelben Lack. Ob die Autofahrerin auf dem Weg mit einem anderen Fahrzeug oder einem Gegenstand kollidierte, ist bisher noch nicht bekannt. Wer Hinweise zu dem Vorfall geben kann, wird gebeten, mit den ermittelnden Beamten der Polizeistation Pfungstadt telefonisch unter der Nummer 06157 / 95090 Kontakt aufzunehmen. pol

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 02.02.2019