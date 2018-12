Bewaffneter Überfall auf Tankstelle

Biblis.Ein maskierter Mann hat am Samstagabend eine Tankstelle in der Darmstädter Straße in Biblis überfallen. Nach Angaben der Polizei bedrohte der Unbekannte einen 39-jährigen Angestellten mit einer Pistole und forderte von ihm die Tageseinnahmen. Nachdem ihm mehrere hundert Euro ausgehändigt wurden, verließ der Räuber das Tankstellengelände in unbekannte Richtung. Der Angestellte blieb unverletzt.

Die Fahndung nach dem Täter verlief bislang ohne Erfolg. Er soll etwa 1,85 Meter groß und schlank gewesen sein. Sein Gesicht war mit einer Art Skimaske verdeckt. Kleidung und Schuhe seien dunkel gewesen. Zudem trug er Handschuhe. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 06252 / 7060 entgegen. pol/lina

