Bensheim

Spurensuche nach dem Großeinsatz

Nach dem Einsatz der Polizei am Freitagabend in der Bensheimer Innenstadt (wir haben berichtet) dauern die Ermittlungen an. Das teilte eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Darmstadt am Montag auf Nachfrage dieser Zeitung mit.