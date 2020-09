BGH hebt das Urteil gegen die Mutter auf

Mörlenbach/Karlsruhe.Das Landgericht Darmstadt muss sich erneut mit dem Mord an zwei Kindern in Mörlenbach-Bettenbach beschäftigen. Speziell geht es um das Strafmaß gegen die Mutter Christiane H., die wegen Beihilfe zum Mord und schwerer Brandstiftung zu zwölf Jahren Haft verurteilt worden war; dies soll nun überprüft werden. Ihr Mann Werner H. wurde wegen zweifachen Mordes an seinen Kindern und schwerer

...