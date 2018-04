Anzeige

Biblis.Das Hanauer Transportunternehmen Daher Nuclear Technologies hat jetzt beim Bundesamt für kerntechnische Entsorgungssicherheit (BfE) die Rückführung von sieben Castoren mit hoch radioaktivem Abfall aus der Wiederaufbereitung in England ins Bibliser Standortzwischenlagen beantragt. Das teilte RWE, der Betreiber des Bibliser Atomkraftwerks, mit. Transport und Einlagerung der Castoren sind für das Jahr 2020 vorgesehen.

Hintergrund sind internationale Vereinbarungen. Der nun gestellte Antrag ist der formelle Vollzug eines bereits mehrfach berichteten Verfahrens. Zuletzt hatte RWE bei einem öffentlichen Fokustag Ende Februar am Standort Biblis umfangreich über das Prozedere informiert. Das Zwischenlager vor Ort ist für 135 Castoren ausgelegt. Wenn auch Block B brennstofffrei ist, werden dort insgesamt 102 Behälter untergebracht sein. Die Energieunternehmen haben vergangenes Jahr 24 Milliarden Euro in einen Fonds einbezahlt, mit dem der Bund für die Zwischenlagerung aufkommt. Bis zur Inbetriebnahme eines Endlagers, die für 2050 geplant ist, bleiben die Castoren in den jeweiligen Lagern an den Atomkraft-Standorten. mas/sm