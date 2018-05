Bienen spielen wichtige Rolle

Anzeige

25 großformatige Bilder

Auf den 25 großformatigen Bildern im frei zugänglichen Eingangsbereich des BIZ sind typische sowie spezielle Motive aus dem Leben von Bienen, anderen Bestäubern und der Imkerei qualitativ hochwertig zu sehen. „Viele Szenen kennt man als Imker“, sagte Weyrauch während einer kurzen Führung durch die Ausstellung. Die Aufnahmen zeigen etwa die Bienenkönigin im Stock umringt von ihren Arbeiterinnen, eine Wächterbiene bei der „Einlasskontrolle“ am Flugloch oder mehrere Bienen bei einer gemeinsamen Mahlzeit.

Dass „Bienenliebe“ nach Lauresham passt, unterstrich Dr. Hermann Schefers, der Leiter der Welterbestätte Lorsch, mit einem Zitat aus dem Lorscher Bienensegen. Mit dem Gedicht aus dem 10. Jahrhunderts sollte ein ausschwärmendes Bienenvolk zurück in den Stock gelost werden. Schefers betonte in seinem Grußwort die herausragende Rolle von Honig als einzigem Süßungsmittel und Bienenwachs-Kerzen als Lichtquelle im Frühmittelalter. Die medizinische Wirkung von Bienen-Primärprodukten ist zudem bereits im frühmittelalterlichen Lorscher Arzneibuch festgehalten.

Klosterimker betreuen Insekten

Auch in der Gegenwart sind Bienen in Lauresham anzutreffen. Auf dem Gelände des Freilichtlabors sind mehrere Bienenvölker einquartiert, die von den „Klosterimkern“ betreut werden. Lauresham produziert eigenen Honig und eigenen Bienenwachs. Hermann Schefers kann sich vorstellen, den 20. Mai als festen Bienenaktionstag in den jährlichen Lauresham-Veranstaltungskalender aufzunehmen. Die mittelalterliche Bienennutzung und -haltung soll im Freilichtlabor weiter erforscht werden.

Auf den Einfluss von Bienen und anderer Bestäuber für unser Ökosystem wies Dr. Nicolas Chalwatzis in seinem Vortrag hin. Der Vorsitzende des Naturschutzbund-Kreisverbandes zeichnete die negativen Auswirkungen der abnehmenden Bienen-Population, ein Großteil der rund 600 Wildbienenarten in Deutschland gilt als ausgestorben, für Biodiversität und Nahrungsmittelsicherheit nach. Das kürzlich erfolgte Einsatzverbot von drei Neonikotinoiden in der Landwirtschaft durch die EU begrüßte Chalwatzis als einen Schritt in die richtige Richtung, um das Überleben der Bienen zu sichern. Auch jeder Gartenbesitzer kann durch vielfältige Bepflanzung und naturbelassene, unversiegelte Flächen Bienen und andere Insekten Lebensraum bieten und somit einen Beitrag zur Artenvielfalt leisten, erläuterte Chalwatzis.

Die Ausstellung „Bienenliebe“ des Starkenburger Imkerkreis läuft bis zum 28. Mai und kann zu den Öffnungszeiten des BIZ besichtigt werden. eh

