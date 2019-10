Biker in Lebensgefahr

Bergstraße.Mit lebensbedrohlichen Verletzungen per Rettungshubschrauber ins Klinikum geflogen werden musste ein Motorradfahrer nach einem schweren Verkehrsunfall am Montag gegen 18.25 Uhr in Viernheim.

Auf der Landesstraße 3111 an der Ecke Levi-Strauss Allee kollidierte ein einbiegender Pkw mit dem dem 35-jährigen Biker aus dem Rhein-Neckar-Kreis, der auf der Vorfahrtsstraße unterwegs war. Der 65 Jahre alte Autofahrer aus dem Kreis Bergstraße und dessen 63 Jahre alte Beifahrerin wurden bei dem Unfall leicht verletzt und zu weiteren Untersuchungen ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht. Die Unfallursache ist noch unklar. Ein Sachverständiger wurde hinzugezogen. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.

Die Landesstraße 3111 war für rund drei Stunden voll gesperrt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeistation in Lampertheim unter der Telefonnummer 06206 / 94400 zu melden. pol

