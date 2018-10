Bildervortrag über Gartenschmetterlinge im Naturschutzzentrum

Bergstraße.Ein Vortrag zum Thema „Gartenschmetterlinge“ findet morgen (Freitag) ab 19.30 Uhr im Naturschutzzentrum Bergstraße an der Erlache statt. Ein geringer Eintrittspreis wird erhoben.

Der Naturfotograf arik37 (Arik Siegel) widmet sich seit über zehn Jahren in erster Linie den heimischen Schmetterlingen. In der Regel setzt er sich mit den heimischen Tagfaltern auseinander. Er fotografiert nicht nur die Tagfalter und deren Entwicklungsstadien. Er züchtet sie auch, um mehr über sie zu erfahren.

Seitdem er im Jahr 2011 ein Haus mit Garten in Lorsch gekauft hat, verbessert er diesen Garten stetig für die heimischen Tagfalter. In den vergangenen Jahren hatte er fast 40 unserer heimischen Tagfalter in seinem Garten, von denen er bei mehr als der Hälfte sogar Eier oder Raupen nachweisen konnte.

Wie es jedem gelingen kann, im eigenen Garten etwas für unsere „fliegenden Edelsteine“ und weitere Insekten zu tun, wird den Besuchern im Vortrag und im anschließenden Gespräch erläutert.

Arik Siegel ist erster Preisträger des Internationalen Naturfotografie-Wettbewerbs „Naturschätze Europas 2009“. In verschiedenen Zeitschriften finden sich Makroaufanhmen von ihm. Im hessischen Rundfunk war er mit „seinen“ Schmetterlingen auch schon zu sehen.

Als Mitglied des Naturschutzbundes ist er inzwischen im Vorstand der Ortsgruppe Meerbachtal aktiv. red/BILD: arik37/Arik Siegel

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 25.10.2018