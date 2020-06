So kann es nicht weitergehen. Zwar hat die Schule wieder begonnen, aber von vernünftigem Unterricht kann wohl nicht reden. Und so kann es auch nicht weiter gehen. Denn die Bildung bleibt auf der Strecke. Wenn die Sommerferien beginnen haben tausende Schüler viele Wochen Schuljahres mehr oder weniger verpasst. Die Mischung aus Präsenz- und vermehrtem Heimunterricht mag gut gedacht sein und aus gesundheitlichen Gründen geboten. Doch es liegt nicht jedem, sei es, weil Lehrer oder Schüler Defizite im Technischen haben oder Eltern nur selten Pädagogen sind. Es werden Defizite bleiben, bei den Grundschülern im Schreiben, Rechnen und Lesen und Schreiben bis hin zu den weiterführenden Schulen, wo die Lern-Kompetenz und Inhalte auf der Strecke zu bleiben droht.

Natürlich muss die Gesundheit von Schülern und Lehrern geschützt werden. Aber was in der Fußball-Bundesliga geht, sollte auch in Schulen funktionieren. Häufige Tests von Lehrern und Schülern, am besten jede Woche. Klar, das kostet Geld. Aber am Geld scheint derzeit das Wenigste zu Scheitern. Und wenn es stimmt, dass Bildung die wichtigste Ressource in Deutschland ist, dann wird es höchste Zeit darin zu investieren. Denn so kann es nicht weitergehen.