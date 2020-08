Bildungswerk legt jetzt wieder los

Bergstraße.Nach Monaten des Stillstands nimmt das Katholische Bildungswerk Bergstraße/Odenwald im September wieder sein Programm auf.

Mitte März waren sämtliche Veranstaltungen abgesagt worden – zunächst bis Ende April, dann bis Ende August. Dass es nun wieder losgehen kann, ist auch der Erarbeitung eines Hygienekonzepts zu verdanken, das bei allen Veranstaltung konsequente Anwendung finden wird, so Jan Turinski, der Leiter der Einrichtung.

„Selbstverständlich gilt auch bei uns der fast schon obligatorische Mindestabstand von 1,50 Metern. Zudem dürfen inklusive Referent nur 15 Personen an Präsenzveranstaltungen teilnehmen“, so Turinski weiter, der auch auf die Maskenpflicht beim Betreten und Verlassen der Veranstaltungsräume hinweist. Diese und viele weitere Bestimmungen des Hygienekonzepts führen dazu, dass nicht alle Veranstaltungen wie geplant stattfinden können und dass das Team des Bildungswerks einige Veränderungen im Detail vornehmen musste.

Verschiebungen ins nächste Jahr

Einige Veranstaltungen mussten trotz aller Bemühungen dennoch verschoben werden. So finden etwa die für Ende August geplante Studienfahrt nach Metz sowie der Familienstudientag im Kloster Lorsch erst 2021 statt. Weiterhin sollen alle coronabedingt abgesagten Veranstaltungen im kommenden Jahr nachgeholt werden, bereits angemeldete Teilnehmer der betroffenen Seminare erhalten zu gegebener Zeit weitere Informationen.

„Das Hygienekonzept des Bistums Mainz gibt uns die Möglichkeit, uns wieder auf das zu konzentrieren, was uns Freude macht: Bildung!“, freut sich Turinski. Neben den bereits geplanten Veranstaltungen hat sich auch das Bildungswerk auf die neue Situation eingestellt und einige Seminare ins Digitale verlegt: „Jede Woche findet etwa ein Elternkurs „KESS erziehen“ online statt“, so Silvia Krug, Mitarbeiterin im Bildungswerk, die auch darauf hinweist, dass weitere digitale Angebote sowie auch sogenannte Hybridveranstaltungen – also Präsenzveranstaltungen mit der Möglichkeit, sich online dazu zuschalten – in Planung sind. „Zudem haben wir kurzfristig eine Exkursion zur Darmstädter Mathildenhöhe und zur dortigen Künstlerkolonie in das Programm aufgenommen – eine Veranstaltung, die ausschließlich unter freiem Himmel stattfindet“, so Jan Turinski.

Im Notfall kommt die Reißleine

Ein allzu großes Wagnis will das Katholische Bildungswerk, eine Einrichtung des Bistums Mainz, allerdings nicht eingehen. Sollte sich die Situation rund um das Sars-Cov-2-Virus verschlimmern, werde man sofort die Reißleine ziehen: Die Gesundheit und die Sicherheit der Kursteilnehmer gehe „ohne Wenn und Aber“ vor, so der Leiter der Einrichtung. Aufgrund dieser planerischen Unsicherheit wird es auch kein gedrucktes Programm für das zweite Halbjahr geben, alle Informationen zu den Veranstaltungen des Bildungswerks können auf der Homepage eingesehen werden. red

Info: www.kbw-bergstrasse- odenwald.de

