„Bin einfach froh, dass wir wieder arbeiten können“

Bensheim.Die Friseure gehören zu den am härtesten von der Corona-Krise betroffenen Berufsgruppen. Sechs Wochen waren die Salons komplett geschlossen, die Ausübung der Tätigkeit war strengstens untersagt. Am Montag durfte unter den mittlerweile gewohnten Hygiene-Vorschriften wieder geöffnet werden. „Es ist nicht einfach, aber machbar“, sagt Jeannine Hofmann, die seit sechs Jahren ihre „Haarwelt“ in der

...