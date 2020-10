Bergstraße.Im Gegensatz zur deutschen Fußball-Nationalmannschaft und deren Trainer hat man bei der Bundesregierung und vielen Politikern in Bund und Ländern ein vergleichsweise gutes Gefühl, dass das mehr richtig als falsch gemacht wird. Politiker müssen dieser Tage permanent entscheiden zwischen Einschränkungen von Grundrechten und Gesundheitsschutz. Dass es dabei zum Wirrwarr von Regelungen kommt, lässt sich wohl kaum vermeiden. Und was gestern galt, morgen vielleicht schon über den Haufen geworfen wird, ebenfalls nicht. Auch Politiker irren, machen Fehler, dürfen kritisiert werden, aber lernen auch dazu. Und so sollten sie sich auch nicht verrückt machen lassen, von denen, die lauthals über Eingriffe in Grundrechte krakeelen. Das Fahren auf Sicht war im Nachhinein betrachtet ein guter Weg. Das gilt bis auf weiteres.

