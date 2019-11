Bischof in Zwingenberg

Zwingenberg.Mit dem Besuch der Katholischen Pfarrgruppe Fehlheim-Zwingenberg beendete Bischof Peter Kohlgraf seine Visitationen im Dekanat Bergstraße. Sie sind Teil der ersten Phase des „Pastoralen Weges“ im Bistum Mainz. Im Rahmen des Prozesses, der noch bis 2021 dauert, soll auch eine Idee entwickelt werden, wie im Dekanat Bergstraße neue Strukturen geschaffen werden können. Die zentrale Frage lautet: Wie wollen Christen in Zukunft konkret zusammen leben, glauben und arbeiten? Dafür sei es erforderlich, genau zu schauen, was die Menschen vor Ort bewege, so Kohlgraf. Auf dem Weg müsse manch Gewohntes aufgegeben werden. mb/Bild: Bissinger

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 29.11.2019