Blitzer gesprengt

Die Radarsäule war nach der Böllerattacke kaputt. © Stadt Viernheim

Viernheim/Bensheim.Wegen Herbeiführung einer Sprengstoffexplosion müssen sich ab dem 4. November drei Männer aus Viernheim vor dem Amtsgericht in Bensheim verantworten.

Die Staatsanwaltschaft Darmstadt wirft den 25, 27 und 47 Jahre alten Männern vor, in der Nacht zum 1. Januar 2018 in Viernheim zwei Blitzersäulen gesprengt zu haben. Den Angaben zufolge befestigten sie in Deutschland verbotene Böller mit

...