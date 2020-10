Bloß kein Zwang

Bergstraße.Eine richtige Entscheidung trafen die Brandenburger Verfassungsrichter mit ihrem Urteil gegen das Paritätsgesetz, das der Landtag in Potsdam beschlossen hatte. Das sah vor, dass Parteien ihre Kandidatenlisten für die Landtagswahl mit abwechselnd gleich vielen Männern und Frauen besetzen müssen. Den Zwang, das „muss“, hat das Gericht gekippt. Natürlich „können“ Parteien auch künftig so verfahren. Der Zwang durch das Gesetz jedoch beschränke die Freiheit der Parteien beim Aufstellen der Kandidaten und die Teilnahme an Wahlen. Schon der Thüringer Verfassungsgerichtshof hat eine ähnliche Regelung im Juli verworfen. Das Gesetz beeinträchtige das Recht auf Freiheit und Gleichheit der Wahl, wurde damals argumentiert. Eine Rechtfertigung der Regelung durch das Gleichstellungsgebot der Landesverfassung sei nicht möglich, hieß es aus Potsdam. Keine Bevölkerungsgruppe könne den Anspruch aus dem Demokratieprinzip ableiten, gemäß dem Bevölkerungsanteil im Parlament repräsentiert zu sein. Das ausgerechnet NPD und AfD, die sonst nicht immer als strengste Verfechter der Verfassung auftreten, das Verfahren angestrengt haben, ist überdies bemerkenswert.

