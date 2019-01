Blüten locken an die Bergstraße

Stuttgart/Bergstraße.265 000 Besucher kamen in diesem Jahr zur großen Touristik-Messe CMT (Caravaning, Mobile Freizeit, Touristik) nach Stuttgart. Viele zog es in den Messehallen auch dorthin, wo die blühenden Obstbäume lockten – an den Stand der Bergstraße.

Wie der Tourismusservice „Die Bergstrasse“ berichtet, präsentierte man sich gemeinsam mit der weltberühmten Neckarstadt Heidelberg, die dem Tourismusservice angehört. Die Standbetreuung wurde im Wechsel von den touristischen Mitarbeitern der Kommunen entlang der Bergstraße wahrgenommen. Das Fazit der Bergstraßen-Vorsitzenden Maria Zimmermann fiel positiv aus. „Das Interesse an unserer Region ist sehr groß“, beschreibt sie. Tausendfach seien die handlichen Veranstaltungskalender mitgenommen worden. Aber auch die neue Fahrradbroschüre, die jetzt überall in den Tourist-Infos erhältlich ist, sei auf großes Interesse gestoßen. red

