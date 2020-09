„Bösartige Tat“ führt in die Psychiatrie

Bergstraße.Fünf Jahre und einen Monat Freiheitsstrafe verhängte das Darmstädter Landgericht am Dienstag gegen einen 53-jährigen Zotzenbacher wegen Freiheitsberaubung, schwerer Körperverletzung und Widerstand gegen Polizeibeamte. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der Mann im Rahmen eines eskalierenden Familienstreits am 31. Januar seinen 76-jährigen Vater schwer und seine 72-jährige Mutter leicht

...