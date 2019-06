Bollywood und Bergsträßer Wein

Bergstraße.Das Weintrinken hat in Indien nicht gerade Tradition – im Alltag wird Alkohol dort aus religiösen Gründen eher abgelehnt. Und wenn doch angestoßen wird, dann – bedingt durch englische Einflüsse in der Kolonialzeit – eher mit Whisky. Dennoch gibt es in Indien, vor allem im Süden, auch Weinbau. Die meisten der auf knapp 100 000 Hektar angebauten Reben werden allerdings zur Erzeugung von Tafeltrauben und Rosinen oder für Saft und Most genutzt. Herz des indischen Weinbaus ist der Bundesstaat Maharashtra.

Insofern hatte die Bergsträßer Winzer eG mit dem im „Viniversum“ veranstalteten „India Business Forum“ durchaus interessierte Gäste. Aufmerksam verfolgten die etwa 60 Teilnehmer dieser jährlichen Veranstaltung des indischen Generalkonsulats die Ausführungen von Geschäftsführer Patrick Staub, der seine Gäste durch die Räumlichkeiten führte und auf Englisch über Wein und die Geschichte der Genossenschaft informierte.

Ob der Preis zu niedrig ist?

Daneben machte er die Delegation bei einer Verkostung mit dem Bergsträßer Wein vertraut und sensibilisierte den indischen Gaumen für den Genuss des Rebensaftes. Gern dürfte er dabei die Feststellung eines Gastes gehört haben, der fragte, wer denn die Preise gestalte, die ihm recht niedrig erschienen.

Verbunden war die Zusammenkunft im „Viniversum“ mit einem gemeinsamen Essen und der Präsentation verschiedener Projekte. Generalkonsulin Pratibha Parkar aus Frankfurt stellte Politik und Wirtschaftskraft ihres Landes vor und dankte für die Gastfreundschaft und Informationen vor der beeindruckenden Kulisse.

Mit dabei war auch Hrishikesh Kulkarni, Senior-Vizepräsident von Fresenius-Kabi, einem weltweit tätigen Unternehmen mit Sitz in Bad Homburg, das Medikamente und Medizinprodukte herstellt. Sie stellte die Paani Foundation vor, eine Stiftung, mit deren Hilfe im Bundesstaat Maharashtra unter Einbeziehung der Bevölkerung die Wasserqualität verbessert und, durch entsprechende Bewirtschaftung, der Dürre in den Dörfern begegnet wird. Diese sehr erfolgreiche Arbeit folgt dem Prinzip, dass man gemeinsam viel erreichen kann.

Von seiner Begegnung mit Balaji També, einem spirituellen Meister und bekannten Ayurveda-Arzt, berichtete René Hansvencl. Das Treffen veränderte sein Leben: Danach gab er seinen Job als Investmentbanker auf und ist heute Vermögensberater im Bundesligabereich, unter anderem auch bei Eintracht Frankfurt. Landrat Christian Engelhardt war durch die Teilnahme an der Trauerfeier für den getöteten Regierungspräsidenten Walter Lübcke verhindert.

An seiner Stelle hieß Matthias Zürker, der Geschäftsführer der Wirtschaftsförderung Bergstraße, die Gäste willkommen. Er stellte die Vorzüge der Wirtschaftsregion Bergstraße vor, die auch kulturell viel zu bieten habe. In diesem Zusammenhang hieß Zürker auch den Filmproduzenten Vinod Kumar Singh willkommen, der vor fünf Jahren in Heppenheim Teile des Bollywood-Films „Spark“ gedreht hatte, der damals bereits dritte hier aufgenommene Bollywood-Streifen. Der nächste ist laut Zürker bereits in Vorbereitung.

8000 Inder in der Region

Seit mehr als zehn Jahren besteht zwischen der Wirtschaftsförderung Bergstraße und dem indischen Generalkonsulat eine enge Zusammenarbeit, die jetzt auch dazu geführt hat, dass das diesjährige Forum an der Bergstraße veranstaltet wurde und die Winzer eG als weiterer Partner gewonnen wurde. Ziel des „India Business Forums“ war es, den indischen Geschäftsleuten aus der Rhein-Main-Region neben den wirtschaftlichen Möglichkeiten auch die kulturelle Vielfalt der Bergstraße nahezubringen. Mit dabei war auch Silvia Schubert-Kester von der IHK Offenbach.

In der Metropolregion Frankfurt/Rhein-Main leben mehr als 8000 Inder. Sie stellen die größte asiatische Bevölkerungsgruppe in der Region dar. Rund 140 indische Unternehmen unterschiedlichster Branche haben sich hier angesiedelt. Das vom indischen Generalkonsulat jährlich veranstaltete „India Business Forum“ dient der Kontaktaufnahme und Vernetzung untereinander und mit der Region Frankfurt/Rhein-Main. js

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 17.06.2019