Bergstraße.Der Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer (Bild) kommt nach Lorsch. Auf Einladung der Lorscher und der Bergsträßer Grünen liest er am Dienstag (22. Mai) aus seinem Buch „Wir können nicht allen helfen“. Ort der Veranstaltung ist der „Nibelungensaal“ im „Alten Rathaus“ von Lorsch. Die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr. Im Anschluss an die Lesung ist eine Diskussion mit Palmer, Jahrgang 1972, vorgesehen. Von 2001 bis 2007 war er Landtagsabgeordneter in Baden-Württemberg. Im Jahr 2004 erzielte er bei seiner Kandidatur für das Oberbürgermeisteramt in Stuttgart 22,1 Prozent der Stimmen. Im Jahr 2006 trat er dann bei der Wahl zum Oberbürgermeister von Tübingen gegen die Amtsinhaberin der SPD an und kam im ersten Wahlgang auf 50,4 Prozent. Bei seiner Wiederwahl im Jahr 2014 erreichte er 61,7 Prozent. red/BILD: dpa