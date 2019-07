Boys & Girls aus Silkeborg holen Pokal

Bergstraße.Samstagnachmittag, 17 Uhr: Während Tausende in der Region in Schwimmbädern und schattigen Wohnzimmern nach Abkühlung suchen, legen fleißige Hände in der Bürstädter August-Held-Halle noch ein letztes Mal Hand an Bühne und Dekoration. Da mag die Sonne noch so unerbittlich auf die Heimstätte der Turn- und Sportgemeinschaft (TSG) brennen – wenn die Finalgala der Gymnastica ruft, gibt es keinen Müßiggang mehr.

Ein Gesetz, das für Organisatoren, Turner und die Bürger gleichermaßen zu gelten scheint: Denn nicht nur Mitorganisator Alfred Koch spricht im Interview mit dieser Zeitung von „einer der besten Gymnasticas seit Jahrzehnten“, auch das fachkundige Publikum überzeugt sich allzu gerne persönlich vom Leistungsstand der internationalen Teams. Die waren in den vergangenen Tagen fast schon selbstverständlich aus allen denkbaren Himmelsrichtungen nach Südhessen gereist, um bei der 22. Gymnastica mit dabei zu sein.

Traditionell zeigten sich die Vereine aus Portugal und Dänemark als stärkste Fraktionen, aber auch und gerade die unkonventionellen Teilnehmer faszinierten das Publikum in der prall gefüllten TSG-Halle sichtlich.

Denn ob die Minano Show Group aus Japan poetische Turnelemente mit asiatischen Trommelwirbel verzahnt, die Schweden vom GF Nissaflickorna die zeitlose Schönheit von Turnbändern sichtbar macht oder die Tze’ Adim Dance Group aus dem israelischen Hefer Valley ihren ganz eigenen geturnten Horrorfilm choreographiert: In Bürstadt herrscht die Euphorie – und das nationenübergreifend.

Da mögen sich allein aus dem portugiesischen Queluz und dem dänischen Odder mehrere Teams gegenüberstehen, die ansonsten bei landesweiten Turnieren gegeneinander um die Pokale streiten: Hier feuern sie einander mit einer Selbstverständlichkeit und Inbrunst an, die berührt. Und die auch auf den besonderen Geist der Gymnastica zurückzuführen ist.

Hermann D’Ardenne vom belgischen Esthetica Gymteam aus Brecht nennt es „eine Familie unter Vertrauten“. Der „Cirque du Soleil“-Artist Quinten Mangelschots, der eigens für die Gala aus dem fernen Montréal anreiste, sagt dieser Zeitung: „Das ist Bürstadt – ich habe hier so viele großartige Momente erlebt. Für welche Veranstaltung sollte ich mich ins Flugzeug setzen, wenn nicht für diese?“

Tiefe Wertschätzung

Es sind Worte tiefer Wertschätzung, die in den satten sechseinhalb Stunden dieses Abends Hunderte teilen. Und das auf vielfältigste Weise. Denn während sich einige Sportler mit Stickern, Flaschen und Shirts bereits ihre bedruckte Erinnerung an die vergangenen Tage sichern, sprechen auch die puren Fakten bereits eine deutliche Sprache. Zum einen ist es dem 200-köpfigen ehrenamtlichen Organisationsteam gelungen, mit Vereinen wie der Frigymnaster aus dem schwedischen Halmstadt Formationen bei sich zu halten, die bereits seit der Geburtsstunde im Jahr 1957 mit an Bord sind. Auf der anderen Seite rücken mit dem Kollektiv aus dem finnischen Tampere auch immer wieder neue Teams nach, die – vom Ruf der Gymnastica betört – Reisen über tausende Kilometer auf sich nehmen, um die Stimmung vor Ort dann dennoch kaum fassen zu können.

Doch auch inhaltlich präsentieren die Teams das Turnen als Disziplin von seiner denkbar schönsten Seite. Einerseits, weil Organisationen wie der Move Clube aus dem portugiesischen Queluz mit seinen Ensemblemitgliedern, die zwischen sechs und 76 Jahren alt sind, beweist, dass die rhythmische Sportgymnastik im wahrsten Sinne des Wortes Generationen umspannen kann. Zum anderen aber auch, weil von den orientalischen Formationen des Childs Hill Gymnastic Club aus London über die agilen Hip-Hop-Rotationen aus dem portugiesischen Sintra bis hin zu den nimmermüden Flic-Flac-Formationen des Traditionsvereins Ginásio aus Lissabon die geturnte Vielfalt regiert, die hier jeden eint.

Es herrscht eine Atmosphäre, die die Lokalmatadore der TSG Bürstadt mit einer fulminanten Varieté-Show nur noch krönen müssen, um sich einmal mehr als ganz großer Hausherr präsentiert zu haben. Am Ende stemmt mit den Boys & Girls aus dem dänischen Silkeborg zwar ein anderes Team für seine Weltklasse-Performance den großen Gymnastica-Pokal in die Lüfte, doch weit nach Mitternacht weiß eine jubilierende Menge genau: Das Erlebnis der zurückliegenden Tage kann ihnen niemand mehr nehmen. /sm

