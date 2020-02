Brain-Aktie trotzt höherem Verlust und Börsenturbulenzen

Stadtverordnete

Bis Mai sollen alle Infos zur Sporthalle da sein

Das Thema Sporthallenbau hat zuletzt für viel Ärger in Lorsch gesorgt. Die Turnvereinigung schaltete schon vor geraumer Zeit einen Anwalt ein, der den größten Verein in Lorsch in der Auseinandersetzung mit der Stadt vertritt. Vor ...