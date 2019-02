Brain startet mit geringerem Verlust ins Geschäftsjahr

Zwingenberg.Mit verhaltenem Jubel reagierte die Börse auf die Quartalszahlen des Zwingenberger Biotechnologieunternehmens Brain. Der Aktienkurs legte im Handelsverlauf um ein gutes Prozent auf rund elf Euro zu. Zum Vergleich: Vor einem Jahr lag der Kurs noch bei 24 Euro. Beim Börsengang im Jahr 2016 wurden die Papiere zu neun Euro verkauft.

In den ersten drei Monaten des Geschäftsjahres 2018/2019 stieg die Gesamtleistung von Brain um zwei Drittel auf knapp zehn Millionen Euro. Der Verlust verringerte sich um rund die Hälfte auf 1,2 Millionen Euro. Einen Zeitpunkt, wann bei Brain mit einem Gewinn zu rechnen ist, nennt das Unternehmen nach wie vor nicht.

In der Sparte Bioindustrial (Vermarktung eigener Produkte) meldet Brain starkes Wachstum. Dazu trugen die Übernahme des britischen Unternehmens Biocatalysts aber auch Wachstum aus bisherigen Aktivitäten bei. So wurden nach Angaben eines Sprechers unter anderem Enzyme an Hersteller von Pizzakäse oder Scheibletten verkauft, die den Reifeprozess beschleunigen und so in den Käsereien Lagerkosten senken helfen. An Hersteller von Haarshampoos und Hautcremes wurden ebenfalls mehr Enzyme verkauft. Zusammen mit geringeren Kosten schrieb Brain in dieser Sparte im operativen Geschäft schwarze Zahlen.

Im Segment Bioscience (Kooperationen mit Industriepartnern) legte der Umsatz zu und der Verlust verringerte sich. Hier wurden mehr Verträge mit Partnern abgeschlossen unter anderem mit einem großen Getränkekonzern, dessen Namen Brain aber nicht nennen darf. Investiert hat Brain zuletzt in den Ausbau der Produktionskapazitäten bei Biocatalysts in Großbritannien, um die komplette Wertschöpfungskette zu kontrollieren und die entsprechenden Margen mitzunehmen.

„Wir sind sehr zufrieden mit dem ersten Quartal, erfreulich ist, dass beide Geschäftssegmente am starken Jahresauftakt beteiligt waren“; sagte Vorstandsvorsitzender Jürgen Eck zu den Zahlen. „Im Geschäftsjahr liegt das Augenmerk hauptsächlich auf organischem Wachstum. Angesichts der guten Zahlen für das erste Quartal sind wir zuversichtlich, unser Ziel einer zweistelligen Steigerungsrate der Gesamtleistung im Geschäftsjahr 2018/19 zu erreichen“, ergänzte Finanzvorstand Manfred Bender.

