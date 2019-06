Brand im Sägewerk: Betrieb läuft weiter

Gras-Ellenbach.Dreimal in vier Jahren loderten die Flammen: Michael Monnheimer, Senior-Chef des Sägewerks in Gras-Ellenbach, gibt nach den verheerenden Bränden vom November 2015, vom Juli 2018 und von diesem Wochenende auf: „Ich habe fertig.“ Nicht aber sein Sohn Markus. Am Telefon klingt der Junior-Chef entschlossen: „Wir machen weiter!“, betonte er gestern im Gespräch mit dieser Zeitung. Umso wichtiger ist es ihm klarzustellen, dass der Betrieb trotz des neuerlichen Feuers weiterläuft. „Uns rufen gerade alle Kunden an und wollen wissen, ob wir sie weiter beliefern.“ Markus Monnheimer gibt Entwarnung: „Da muss sich niemand Sorgen machen.“ seg

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 26.06.2019