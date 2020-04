Brand in einer Gärtnerei

Lampertheim-Hofheim.Am Freitagabend kam es gegen 21.45 Uhr in einer Gärtnerei in der Hofheimer Backhausstraße zu einem Schwelbrand in der Deckenverkleidung. Ein Mitarbeiter bemerkte die Rauchentwicklung und informierte die Rettungsleitstelle. Er war die einzige Person in dem Gebäude und konnte sich unverletzt ins Freie retten. Weitere Personen waren nicht betroffen. Der Feuerwehr aus Lampertheim und Bürstadt gelang es schnell, den Brand zu löschen. Mehrere Gebäudekomplexe der Gärtnerei wurden von dem Feuer beschädigt. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren zehntausend Euro. Zur Brandursache können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Die Kriminalpolizei in Heppenheim hat die Ermittlungen übernommen. pol

