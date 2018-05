Anzeige

Bergstraße.Die Leistungsübungen der Feuerwehren im Kreis Bergstraße finden in diesem Jahr auf dem Gelände des Bürgerhauses Bensheim-Auerbach statt.

Am Sonntag (6.) werden 13 Mannschaften aus dem gesamten Kreisgebiet an den Start gehen. Los geht es um 8.30 Uhr, die Siegerehrung soll gegen 13.30 Uhr sein. Es werden vier Gruppen und neun Staffeln mit insgesamt 90 Aktiven teilnehmen, die ihr Können in Theorie und Praxis unter Beweis stellen.

Im Rahmen der Feuerwehrleistungsübungen können die Teilnehmenden auch das Hessische Feuerwehrleistungsabzeichen in Eisen, Bronze, Silber und Gold mit den Zusatzkennzeichnungen „5“ oder „10“ erwerben. Hierfür muss jedoch eine Zusatzprüfung absolviert werden.