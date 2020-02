Brauerei: Probleme mit Investor

Pfungstadt.Die Stadt Pfungstadt hat die Verhandlungen über einen Grundstücksverkauf an den potenziellen Investor für die angeschlagene Traditionsbrauerei Pfungstädter ausgesetzt. So gebe es bislang keine belastbare Einigung zwischen dem Investor und der Brauerei, teilte die Kommune mit. „Das Finanzierungskonzept ist angefragt, liegt uns aber noch nicht vor“, sagte ein Sprecher der Stadt.

Auf dem städtischen Gelände des im Jahr 2014 geschlossenen Schwimmbades sollte nach den bisherigen Plänen eine neue, moderne Brauerei entstehen. Die alte soll abgerissen, auf dem Gelände dann ein Wohnviertel errichtet werden. Die Pläne sind in der Stadt umstritten.

„Abschluss in weiter Ferne“

In den Verhandlungen mit dem Investor will Pfungstadt zudem festlegen, dass das Grundstück wieder an die Kommune zurückfällt, sollte es nicht zum Neubau der Brauerei kommen. Diese Bereitschaft fehle aber beim Investor. „Für alle städtischen Verhandlungsteilnehmer stand eine entsprechende Absicherung jedoch nie zur Disposition“, teilte die Stadt mit. „Die Entwicklung zeigt, dass ein für alle Seiten erfolgreicher Abschluss offenbar in weite Ferne gerückt ist.“

Der Stadt sei mitgeteilt worden, dass die Verhandlungen zwischen der Brauerei und dem Investor vorerst ausgesetzt worden seien. „Völlig unabhängig vom Fortgang und einer eventuellen, späteren Einigung zwischen den Verhandlungspartnern ist unter den gegebenen Umständen eine Rückkehr an den Verhandlungstisch aktuell nicht zielführend“, erklärte die Stadt. Ob das Unternehmen nach einem weiteren Investor suche, sei der Kommune nicht bekannt, sagte der Sprecher der Pfungstädter Stadtverwaltung.

Gespräche mit anderen Investoren

Die Pfungstädter Brauerei Hildebrand GmbH & Co. KG erklärte, die Gespräche seien „vorerst unterbrochen“. Zuletzt seien die beteiligten Parteien vorangekommen, allerdings sei man noch nicht in allen zentralen Punkten zu einer Einigung gelangt. Die Brauerei sei weiter bereit, die Verhandlungen fortzuführen. „Unabhängig davon werden die Gespräche und Verhandlungen mit anderen Investoren fortgesetzt und intensiviert“, erklärte ein Unternehmenssprecher. dpa

