Brettspiele und Besuch im Tierpark

Bergstraße.Von 10. bis 12. Mai (Freitag bis Sonntag) lädt die Spielerei Bergstraße zu einem Familien-Spielewochenende in Neustadt an der Weinstraße ein. Es richtet sich an Familien mit Kindern im Alter von vier bis zehn Jahren. Nach der individuellen Anreise erwartet die Teilnehmer nach dem Abendessen ein ausgiebiger Spieleabend in einer Jugendherberge. Dafür stellen die Betreuer der Spielerei viele tolle Spiele aus ihrem Fundus zur Verfügung.

Am zweiten Tag besucht die Gruppe den Kurzpfalzpark. Dort gibt es verschiedene Tiere, Sommerrodelbahnen und Spielplätze. Als Schlechtwetter-Alternative ist der Besuch des „Dynamikums“ in Pirmasens geplant, das Kindern und Erwachsenen spielerisch die Gesetze der Physik näherbringt. Begleitend wird ein Quiz angeboten.

Grillen am Lagerfeuer

Am Abend wird am Lagerfeuer gegrillt und natürlich gemeinsam gespielt. Am dritten Tag steht nach dem Frühstück die Heimreise an. Für das Wochenende stehen ausreichend Vierbettzimmer zur Verfügung. Eine Anmeldung ist für Schnellentschlossene noch bis Ende Februar möglich, entweder direkt in den Räumen der Spielerei in Zwingenberg oder im Internet. red

