Weinheim.Der Broadway-Klassiker "Licht im Dunkel" von William Gibson mit Laia Sanmartin, Birge Schade und Wolfgang Häntsch in den Hauptrollen steht am Donnerstag, 5. Dezember, ab 20 Uhr in der Stadthalle Weinheim auf dem Spielplan. Veranstalterin ist die Kulturgemeinde Weinheim.

Die Geschichte der tauben und blinden Helen Keller führt in die amerikanische Provinz des ausgehenden 19.

...