Brücke an A 67 wird saniert

Anzeige

Heute beginnen die Bauarbeiten zur Instandsetzung einer Brücke im Verlauf der A 67 bei Lorsch. Das Bauwerk überquert die Bensheimer Straße sowie die Bahngleise. Die gesamten Bauarbeiten dauern nach Mitteilung von Hessen Mobil voraussichtlich bis Ende November.

Die Arbeiten werden in mehreren Bauphasen durchgeführt. Sie beginnen zunächst mit dem Aufbau der Verkehrsführung und der Herstellung einer provisorischen Auffahrt von der B 47 zur A 67 in Fahrtrichtung Lorsch. Anschließend wird das Bauwerk in drei Bauabschnitten instandgesetzt. Während der gesamten Bauzeit bleiben auf der Autobahn alle Fahrstreifen erhalten. Der Verkehr wird mittels einer sogenannten 5+1-Verkehrsführung in Bauabschnitt 1 und 3 sowie einer 3+3-Führung in Bauabschnitt 2 durch die Baustelle geführt. Die Bensheimer Straße wird während der Bauzeit im Bauwerksbereich auf eine Spur begrenzt. Die Verkehrsregelung hier erfolgt mittels Ampelschaltung.

Errichtet im Jahr 1983

Das 1983 erbaute Bauwerk besteht aus zwei Teilbauwerken und wurde als Plattenbaubrücke mit zwei Feldern errichtet. Die Brücke weist Schäden an der Fahrbahn und den Kappen sowie Risse und Betonabplatzungen an den Unterbauten auf. Die Bauarbeiten dienen daher der Instandsetzung und dem Erhalt der Dauerhaftigkeit des Bauwerkes. Dazu werden Fahrbahn, Kappen, Abdichtung und Belag erneuert, die Übergangskonstruktion ausgetauscht sowie Betonschadstellen am Konstruktionsbeton der Widerlager beseitigt.