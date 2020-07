Brüsseler Prognosen

Prognosen sind schwierig, vor allem, wenn sie die Zukunft betreffen. Dieses schöne Zitat wird immer mal wieder jemandem anderen zugeschrieben, mal Mark Twain, mal Winston Churchill, und mal Kurt Tucholsky. Dass das Zitat nicht an Aktualität verloren hat, zeigt gerade die EU-Kommission. Ihre schon andernorts erkannten Analyse: die Rezession infolge der Corona-Krise ist schlimmer als gedacht. Das Schlimmste ist vorbei und es geht wieder schneller aufwärts. Das gilt aber nur, wenn keine zweite Corona-Infektionswelle kommt. Umfang und Dauer der Pandemie seien weitgehend unbekannt. Bei so vielen Ungewissheiten zu dem Schluss zu kommen, dass die wirtschaftliche Erholung in den kommenden Jahren etwas weniger robust ausfallen und das EU-Wirtschaftswachstum 20121 bei 5,8 Prozent liegen wird, ist schon erstaunlich. Wenn es tatsächlich so kommt, dann sollten die Brüsseler Prognostiker unbedingt Lotto spielen. Churchill, Twain und Tucholsky wären dann auch widerlegt.