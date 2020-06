Der Sommer hat kalendarisch begonnen. Nachdem die Schwimmbäder aufgrund der Corona-Pandemie hatten geschlossen werden müssen bzw. zum Saisonstart nicht hatten öffnen dürfen, freut man sich jetzt darauf, dass es endlich losgeht. Am kommenden Freitag, 26. Juni, werden das Basinus-Bad und der Badesee in Bensheim wieder in Betrieb gehen. Das Hallenbad des Bensheimer Basinus-Bades bleibt allerdings vorerst weiterhin geschlossen – außer für spezielle Therapiekurse. Die ungewöhnliche Situation in diesem Jahr nehmen wir zum Anlass, in unserer Foto-Serie ein Bild des historischen Bensheimer Schwimmbades zu zeigen. Die „Bensheimer Badeanstalt“ wurde nach Plänen von Heinrich Metzendorf gebaut und im Jahre 1903 eingeweiht. Wir verdanken das historische Foto, das aus der Sammlung von Dieter Blüm stammt, dem Archiv der Stadt. tn/Bild: Neu

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 24.06.2020