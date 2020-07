War unser Fotograf für das Motiv der vergangenen Woche auf den Nordturm der Pfarrkirche Sankt Georg gestiegen, konnte er die Höhen für diese Ausgabe einfacher erklimmen: Ein Fahrstuhl brachte ihn in den 13. Stock des Hochhauses in der Bensheimer Taunusanlage. Mit dabei ein Bild aus dem Jahre 1987, das der BA-Redaktion freundlicherweise vom Archiv der Stadt Bensheim zur Verfügung gestellt worden war. Dabei war es nicht der Standort, der Probleme bereitete, sondern die Aufgabe, jemanden zu finden, der ein Foto aus dem Fenster der eigenen Wohnung erlaubte. Das Glück war jedoch auf der Seite des Fotografen, der eine hilfreiche Bekannte traf, so dass dem Bild aus den 80er Jahren heute ein aktuelles Motiv gegenüberstehen kann. Der Dank der Redaktion geht an Ilona Schütz, die so freundlich war, ihre Nachbarin Christine Bahami zu fragen, ob ein Foto von ihrer Wohnung aus in Richtung Bergstraße möglich wäre. Zu sehen sind die Häuser in der Taunusstraße und die Bensheimer Geschwister Scholl-Schule. tn/Bild: Neu

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 22.07.2020