Bündnis C sucht noch Unterstützer

Bergstraße.Als neue „Partei der Mitte von bekennenden Christen für alle“ stellte sich die Partei Bündnis C kürzlich im Weinkontor Montana vor. Die Landesvorsitzende Andrea Rehwald und die Vorstandsmitglieder des Bezirks Darmstadt Südhessen Frank Hussmann und Jörg-Peter Roos präsentierten, wie sie Politik aktiv gestalten möchten.

Ziel der Partei ist es, „die christlichen Werte, die unsere Nation über Jahrzehnte geprägt und getragen haben, zurückzuholen in unser alltägliches Leben“. Das fange mit dem gegenseitigen Umgang und der Wertschätzung füreinander an und höre nicht bei der gegenseitigen, sozialen Verantwortung auf. „Wenn die Menschen wüssten, dass es uns gibt und wofür wir stehen, würden sie uns auch bei ihrer Wahlentscheidung berücksichtigen“, ist sich Frank Hussmann sicher. Vorgestellt wurden vor allem die Kernthemen der Partei: eine neue Familienpolitik mit der Einführung eines Erziehungsgehaltes, die Vereinfachung des Steuersystems, der sorgfältige Umgang mit Gottes Schöpfung.

Damit Bündnis C zur Landtagswahl antreten kann, werden noch Unterstützungsunterschriften benötigt. Der Vordruck dafür kann per E-Mail an frank.hussmann@buendnis-c.de angefordert werden. red

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 17.08.2018