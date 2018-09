Bündnis C tritt zur Landtagswahl an

Bergstraße.Die Partei „Bündnis C – Christen für Deutschland“ hat vom Landeswahlleiter die Bestätigung erhalten, bei der Hessenwahl am 28. Oktober antreten zu können. Die notwendigen Unterstützungsunterschriften liegen vor.

Bündnis C sieht sich als Alternative für die Wähler, denen das „C“ in der aktuellen Politik zu kurz kommt und die eine echte Alternative in der Politik suchen. Bündnis C hat sich einer Politik nach christlichen Grundwerten verpflichtet. Die Partei fußt auf dem biblischen Menschenbild und der christlichen Ethik, „die unsere Kultur und den freiheitlich-demokratischen Rechtsstaat von ihren Wurzeln her geprägt haben und prägen“, wie Bündnis C schreibt. red

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 06.09.2018