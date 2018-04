Anzeige

Bergstraße.Das Projekt „Vision Bergstraße“ nimmt Fahrt auf. Die Reihe der Bürgerforen ist angelaufen. Das erste Forum in Fürth fand sehr guten Zuspruch, das nächste folgt am in Lampertheim. Weitere Bürgerforen soll es an der Bergstraße und im Neckartal geben.

Zum Start war die Bevölkerung aus dem Weschnitztal und Lindenfels nach Fürth eingeladen, um untereinander und gemeinsam mit Experten, Politikern und Verwaltungsmitarbeitern zu diskutieren, wie die Menschen im Kreis in Zukunft leben möchten und welche Maßnahmen dafür bereits heute in die Wege geleitet werden können.

Gemeinsame Anstrengungen

Landrat Christian Engelhardt zeigte sich nicht nur über die zahlreichen und vielfältigen Ergebnisse erfreut, die das Bürgerforum erbracht hat, sondern vor allem auch über die sehr gute Beteiligung: „Große Entwicklungen können nie von einem Akteur allein bewältigt werden, sondern es bedarf immer der gemeinsamen Anstrengung aller Beteiligten“, sagte Engelhardt in seiner Begrüßung der mehr als 60 Menschen, die der Einladung des Kreises gefolgt waren.