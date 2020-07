Bürger für Bensheim kritisieren „Zick-Zack-Kurs“ des Sparkassen-Verwaltungsrates

„Statt Transparenz, der Übernahme von Verantwortung und dem Willen zur ergebnisoffenen Prüfung einer Fusion mit der Sparkasse Starkenburg“ sehen die Bürger für Bensheim ein für die Kunden und die Kommunen teures „Bauernopfer“, wie es in einer Stellungnahme der Gruppierung heißt.

Mit den Beschlüssen des Verwaltungsrates der Sparkasse, an der Spitze der Bensheimer Bürgermeister Rolf Richter, sei man in drei konkreten Punkten nicht einverstanden und fordert Änderungen.

„Millionen-Werte sind zum Schaden der Sparkassen-Kunden und der Kommunen verloren“, erklärt BfB-Stadtverordneter Franz Apfel. „Wir verstehen auch die lächelnden Gesichter auf der 1. Seite des BA vom 1. Juli überhaupt nicht. Warum sollten die Verantwortlichen sich freuen, dass Millionenbeträge an Miete an die zwischenzeitliche Hauptstelle in der Wormser Straße bezahlt werden müssen oder die Architekten- und Planungsleistungen für die Fehlplanungen in Millionenhöhe abgeschrieben werden müssen? Oder das alte architektonisch reizvolle alte Hauptgebäude der Sparkasse, das 1999 saniert wurde, abgerissen werden soll?“

Über diesen „Zick-Zack-Kurs, der fatal an das Dilemma um das Haus am Markt erinnert“, könne sich niemand freuen, so die BfB-Fraktion. „Mit Zick-Zack-Kurs meinen wir: Erst die Planung Neubau auf dem freigemachten Gelände in der Innenstadt, dann Auslagerungspläne an den Berliner Ring nach Auerbach und jetzt wieder zurück mit anderen Plänen zu Abriss Hauptgebäude und Neubau in der Innenstadt. Wer kann da von einem geregelten Planungsprozess sprechen? Und immer dabei: Bürgermeister Richter als Verwaltungsratsvorsitzender und Mitglied des Bauausschusses der Sparkasse. Welche Verantwortung für dieses weitere Desaster übernimmt Richter?“, fragt die BfB-Fraktion.

Jetzt müsse eine ernsthafte und ergebnisoffene Prüfung einer Fusion der Sparkasse Bensheim mit der Sparkasse Starkenburg stattfinden. Diese Prüfung müsse das Interesse der Kunden und der Kommunen in den Mittelpunkt stellen. „Die vergleichende Prüfung der Sparkassen hat ergeben, dass die Sparkasse Starkenburg insgesamt gut und besser dasteht als die Sparkasse Bensheim. Auch dort werden selbstverständlich Vereine, Sport und Kulturinitiativen finanziell gefördert. Und die Kommunen werden seit längerem mit einem deutlich höheren Betrag als bei der Sparkasse Bensheim gefördert“, führen die Bürger für Bensheim aus.

Es gebe kaum noch Kreise, in denen zwei Sparkassen voneinander getrennt arbeiten. „Warum sollte eine Fusion wie bei anderen Geldinstituten ebenfalls nicht zu einem großen Erfolg für die Kunden und die beteiligten Kommunen beitragen?“, fragt BfB-Stadtverordnete Ruth Wohland.

Über die Forderung nach einem Nachdenken über eine Fusion hinaus fordert die BfB-Fraktion eine Vertagung des Beschlusses zur Ausschüttung durch die Sparkasse Bensheim in den Oktober und eine Prüfung der Frage, „ob das architektonisch reizvolle alte Hauptgebäude der Sparkasse weiter genutzt werden kann. Das würde die Möglichkeiten auf der großen Freifläche für Wohnungen und Grünanlage deutlich verbessern“, wie es in der Stellungnahme der Bürger für Bensheim abschließend heißt. red

