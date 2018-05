Anzeige

Heppenheim/Bensheim.Carolin Hillenbrand (Foto) wird neue Bergsträßer Weinkönigin. Gekürt wird sie am zweiten Samstag des Bergsträßer Weinmarktes, der vom 22. Juni bis zum 1. Juli in der Heppenheimer Altstadt gefeiert wird. Am Eröffnungsabend wird erstmals auf dem Schlossberg ein Feuerwerk abgebrannt. Zur Fußball-WM gibt es Public-Viewing-Angebote.

Kurz zuvor, vom 7. bis zum 10. Juni, wird in Bensheim das Bürgerfest gefeiert – und das in diesem Jahr erstmals mit Krönung der neuen Blütenkönigin am Eröffnungstag. Zwischen Bürgerwehrbrunnen und Storchennest präsentieren sich die Bensheimer Vereine ihren Gästen. red/BILD: köppner