Bürgerforen stellen ihre Ergebnisse vor

Bergstraße.Im Laufe des Jahres haben im Rahmen des Kreis-Projektes „Vision Bergstraße“ in den vier Teilregionen des Kreises Bergstraße – Weschnitztal, Ried, Überwald und Bergstraße – insgesamt vier Bürgerforen zu den Themen Wohnen, Gesundheit und Infrastruktur stattgefunden.

„Ich finde es großartig, dass sich so viele Bürger beteiligt haben“, zeigt sich Landrat Christian Engelhardt erfreut. „Sie haben alle die Zukunft unseres Kreises aktiv mitgestaltet. Ich bedanke mich bei allen, die einen Beitrag zur Vision Bergstraße geleistet haben.“

Projekte in die Tat umsetzen

Bei der Abschlussveranstaltung am 8. November wird der Landrat die abgeleiteten Ergebnisse und Ziele der „Vision Bergstraße“ vorstellen und mit den Teilnehmenden über Projekte beraten, die Ende 2018 und Anfang 2019 noch starten sollen. „Die Vision Bergstraße ist ein andauernder Prozess – und der erste Schritt ist getan. Nun geht es darum, die Einzelprojekte auch in die Tat umzusetzen“, so Engelhardt.

Die Abschlussveranstaltung findet am 8. November von 19 bis circa 21 Uhr in Heppenheim in der Eventlocation Gossini (Graben 5) statt. Der Einlass beginnt um 18.30 Uhr. Interessierte Bürger können sich bis zum 31. Oktober im Internet anmelden. red

Info: www.vision.kreis-bergstrasse. de/abschlussveranstaltung

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 25.10.2018