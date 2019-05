Bürgerinitiative sammelt Stimmen

Bergstraße.Hinter dem Titel „Housing for all – Wohnen für alle Menschen in Europa“ verbirgt sich eine Petition für bessere Rahmenbedingungen beim Wohnen. Zwar liegt das Thema in der Kompetenz der Nationalstaaten. Es gibt jedoch europäische Richtlinien und Verordnungen – beispielsweise das Beihilfen- und das Wettbewerbsrecht sowie die Fiskalregeln –, die das Thema Wohnen stark beeinflussen.

Die Bürgerinitiative „Housing for all“ fordert daher von der EU eine bessere Gesetzgebung für bezahlbares Wohnen. Noch bis 18. März 2020 haben die Aktiven Zeit, um eine Million Stimmen von EU-Bürgern aus mindestens sieben Mitgliedsstaaten zu sammeln, um die Europäische Kommission zu einer Entscheidung zu bringen. Zudem können die Organisatoren ihre Initiative dem Europäischen Parlament vorstellen.

Unterstützung von der SPD

Unterstützt wird diese auch von der SPD Bergstraße. „Bezahlbarer Wohnraum ist ein heißes Thema. Wir unterstützen daher die Forderungen der Initiative für bessere rechtliche und finanzielle Rahmenbedingungen, um Wohnen für alle Menschen in Europa zu ermöglichen“, so Unterbezirksvorsitzender Marius Schmidt.

So soll der Zugang zu leistbarem und sozialem Wohnbau erleichtert werden. Weitere wesentliche Kernforderungen sind der bessere Zugang zu EU-Finanzmitteln für gemeinnützige und nachhaltige Wohnbauträger, soziale und wettbewerbsgerechte Regeln für Kurzzeitvermietungen sowie die statistische Erfassung des Wohnbedarfs. zg

