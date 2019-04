Bürgerradio wieder auf Sendung

Bergstraße.Das ehrenamtliche Bürgerradio Antenne Bergstraße geht auch im Jahr 2019 auf Sendung. Nach den zahlreichen positiven Rückmeldungen wird erneut zur Interkulturellen Woche der Stadt Heppenheim gesendet. Die Sendewoche geht von Sonntag, 22. September, bis Donnerstag, 3. Oktober.

Neben der Interkulturellen Woche stehen auch in diesem Jahr wieder Veranstaltungen, Personen und Vereine aus der Region im Mittelpunkt der Sendewoche. Mitmachen kann jeder, der Interesse am Medium Radio hat. Egal, ob Medienprofi oder kompletter Radio-Neuling, jeder ist herzlich willkommen.

Am Samstag Workshop

Damit neue Radiomacher nicht unvorbereitet auf Sendung gehen, bietet Antenne Bergstraße verschiedene Workshops an. Erster Termin ist am Samstag, 6. April von 10 bis 14 Uhr im Schuldorf Bergstraße (Gebäude 8) in Seeheim-Jugenheim. Dort erhalten die Teilnehmer eine Einführung in den Journalismus und das Medium Radio.

Außerdem lädt das Team von Antenne Bergstraße alle Interessierten zu seinen öffentlichen Radio-Treffen ein, die alle zwei Wochen mittwochs stattfinden. Das nächste Radio-Treffen ist am 20. März um 19.30 Uhr im Schuldorf Bergstraße (Gebäude 8). Weitere Termine und Infos zum Radio gibt es auf der Webseite www.antennebergstrasse.de und auf in den Netzwerken von Facebook, Twitter und Instagram. zg

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 01.04.2019