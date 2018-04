Anzeige

Lorsch/Bergstraße.Der Bergsträßer Kreisverband im Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) lädt alle Mitglieder, Förderer und Interessierte zur Hauptversammlung am Freitag, 20. April, in Lorsch ein. Die Zusammenkunft beginnt um 18.30 Uhr im Restaurant „Karolinger Hof“ (Lindenstraße 14). Neben der Ehrung langjähriger Mitglieder steht die Neuwahl des Vorstands und der Ortsbeauftragten an.

Weschnitz-Renaturierung

Vor der Versammlung bietet der BUND eine Besichtigung der neuen Weschnitzinsel an. Ulrich Androsch, Geschäftsführer des Gewässerverbands Bergstraße, erläutert am Hans-Ludwig-Turm die Wiedervereinigung der beiden Flussarme Alte und Neue Weschnitz sowie deren Nutzen für viele Tierarten. Die Teilnehmer treffen sich um 16 Uhr am Parkplatz in der Seehofstraße. red