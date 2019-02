BUND lobt den Einsatz der Schüler

Bergstraße.„Wir freuen uns auf jeden Freitag. Denn seit Dezember letzten Jahres treten hier in beeindruckender Weise mit der Bewegung ,Fridays for Future’ Schüler für ihre Zukunft ein und fordern konsequenten Klimaschutz“, loben der Bergsträßer Kreisverband im Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) sowie die BUND-Jugend die Demonstrationen der Schüler.

Weiter heißt es in der Solidaritätsadresse: „Wir begrüßen diesen notwendigen Schritt der jungen Generation als ein Zeichen lebendiger Demokratie. Hier wird sichtbar, dass immer mehr junge Menschen verstanden haben, dass ihre persönliche Zukunft vom Klimawandel betroffen sein wird und dass sie dieses nicht einfach so bereit sind hinzunehmen.“

Der BUND sehe sich durch diese Bewegung „gestärkt und ermutigt, weiter für unsere Ziele im Klimaschutz zu streiten“. Dies beginne mit dem konsequenten Einstieg in den Kohleausstieg, so dass in den Braunkohlerevieren keine Zwangsumsiedlungen mehr erfolgen und der Hambacher Wald erhalten bleibt. Die nationale Umsetzung der Pariser Klimaziele brauche aber noch deutlich mehr.

„Wir teilen die Rufe der Schüler nach einer schnelleren Abschaltung aller Kohlekraftwerke ebenso wie deren Engagement für eine Wende in der Verkehrspolitik. Wir werden unsere Kraft dafür verwenden, hier wie in anderen wichtigen Bereichen politisch und gesellschaftlich voranzukommen“, betont der BUND.

Es sei richtig, dass junge Menschen nun aufstehen und sich für ihre Zukunft einsetzen. Denn sie seien diejenigen, die die Entscheidungen der Politik und vor allem deren aktuelle Versäumnisse beim Klimaschutz ausbaden müssen. Daher sei es auch eine Frage der Gerechtigkeit, jetzt auf die vielen jungen Stimmen zu hören. Auch ohne starke Lobby hätten die Schüler ein Recht darauf, dass ihre Interessen Gehör finden.

Die Schüler, die sich freitags aktiv mit einem der drängendsten Probleme dieses Planeten auseinandersetzen, verdienten Anerkennung und Respekt – „nicht nur von uns, sondern von allen Seiten“, betont der BUND. Hier engagierten sich junge Menschen für das Wohl ihrer ganzen Generation und sammeln wertvolle Erfahrungen in der Schule der demokratischen Auseinandersetzung. Daher ruft der BUND alle Akteure auf, sich als gute Demokraten diesem Protest auf Augenhöhe zu stellen.

Der BUND dankt allen Schülern, „die mutig an den bisherigen Protesten teilgenommen haben“ und wünscht ihnen das notwendige Durchhaltevermögen. red

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 26.02.2019