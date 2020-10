BUND startet eine Reihe zur Bergsträßer Landwirtschaft

Bergstraße.Bioeier werden immer beliebter. Wer Eier mit der Kennziffer 0 kauft, hat oft nur eine grobe Vorstellung davon, welche Vorschriften für deren Erzeugung eingehalten werden müssen – und vor allem, wo die Unterschiede zu konventioneller Freilandhaltung (Kennziffer 1) liegen.

Eine Exkursion des Kreisverbands Bergstraße im Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) zu Heiko Pfeifer in Fürth-Ellenbach bietet den Teilnehmern die Gelegenheit, eine möglichst artgerechte Legehennenhaltung kennenzulernen und Fragen rund um Landwirtschaft und Tierhaltung zu stellen.

Anmeldung erforderlich

Der Weidebesuch findet am Samstag, 17. Oktober, statt, Treffpunkt ist um 16 Uhr am Sportplatz in Fürth-Ellenbach (letzte Abzweigung nach rechts im Ort, nach dem Anwesen Schlierbacher Straße 71). Die aktuelle Situation macht eine vorherige Anmeldung erforderlich – per Telefon unter der Nummer 06252 / 5189 oder per E-Mail unter bund.bergstrasse@bund.net. Bei Interesse ist eine Fahrgemeinschaft ab Heppenheim möglich.

Vorträge, Film und Ausstellung

Mit dem Hofbesuch in Fürth startet der BUND Bergstraße die Veranstaltungsreihe „Landwirtschaft im Kreis Bergstraße“ in Zusammenarbeit mit dem Naturschutzbund Bergstraße und dem Regionalbauernverband Starkenburg.

Geplant sind Vorträge in Bensheim und Lampertheim über den Wert des Bodens und die Situation der Landwirte in der Region. Am 7. November (einem Samstag) zeigen die Naturschützer im Saalbau-Kino den Film „Das Wunder von Mals“ über ein Vinschgauer Dorf, das sich gegen den intensiven Pestizideinsatz der Südtiroler Apfelbauern zur Wehr setzt. Um Pestizide geht es außerdem in einer Ausstellung des Naturschutzbundes, die im März 2021 im Museumszentrum Lorsch zu sehen sein wird. Im April endet die Landwirtschaftsreihe des BUND Bergstraße mit einem weiteren Hofbesuch. red

