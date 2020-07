Bundesregierung: Leicht- und Schwergewicht

Seit gestern ist Deutschland in einer internationalen Doppelrolle. Die Bundesregierung übernimmt für ein halbes Jahr die Präsidentschaft der 27 EU-Staaten. Und für einen Monat den Vorsitz im UN-Sicherheitsrat. Letztgenannter wird ohne großes Aufsehen vorbeigehen. Zum einen lassen sich die ständigen Mitglieder im Sicherheitsrat (USA, Russland, China, Frankreich, Großbritannien) nicht reinreden. Zum zweiten gilt Außenminister Heiko Maas nicht nur international eher als politisches Leichtgewicht.

In der EU könnte sich unter der deutschen Ratspräsidentschaft schon mehr tun. Zu fürchten ist, in die falsche Richtung. Es wird derzeit mal wieder hauptsächlich ums Geld gefeilscht. Eine Billion Euro will die EU-Kommission für ihren Haushaltsrahmen und nochmal 750 Milliarden Euro für Corona-Krisenhilfen. Warum so viel und was mit dem Geld angefangen werden soll und wer wieviel zahlt, ist noch immer unbeantwortet. Es bleibt zu hoffen, dass die „sparsamen Vier“, Österreich, Schweden, Dänemark und die Niederlande, hart bleiben und Bundeskanzlerin Angela Merkel, im Gegensatz zu Maas, ein richtiges politisches Schwergewicht nicht nur in Europa, sich ihrer einstigen Äußerungen über die Tugenden der schwäbische Hausfrau erinnert.