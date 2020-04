Bunte Steine verbreiten die Osterbotschaft

Bergstraße.Zeichen der Hoffnung sind in diesen Tagen besonders wichtig – an den Osterfeiertagen und auch in Zeiten von Corona, in der viele Menschen alleine sind. Die Pfarrei St. Laurentius hat darum dazu aufgerufen, Steine bunt und mit christlichen Motiven zu bemalen und an der Bergstraße zu verstecken, um dem Finder ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern.

Kreativ und ...