Buntes Programm für ältere Turnerinnen

Bergstraße.Der Turngau Bergstraße veranstaltet gemeinsam mit der SKG Obermumbach den „Bunten Nachmittag der älteren Turnerinnen“. Der Termin ist an diesem Samstag, 12. Oktober, in der Hermann-Schütz-Sporthalle am Sportplatz in Obermumbach. Beginn ist um 15 Uhr, das Ende soll gegen 17.30 Uhr sein.

Bei Kaffee und Kuchen können die Teilnehmer einen gemütlichen Nachmittag verbringen, ein Kaffeegedeck sollte aber selbst mitgebracht werden. Ein kleines Unterhaltungsprogramm mit Unterstützung der Gastvereine soll zum Gelingen des Nachmittages beitragen.

Um besser planen zu können, sollte die Anmeldung baldigst an Frauenwartin Renate Müller unter der Telefonnummer 06201 / 32628 oder per E-Mail (mueller_rh@hotmail.de) erfolgen. red

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 09.10.2019