Burgunderweine genießen

Bergstraße.Ein Problem der Winzer wird immer mehr der Klimawandel. Er bedroht zunehmend Weinbau und Landwirtschaft. Doch während es den meisten Konsumenten egal ist, woher die Kartoffeln kommen, spielt die Herkunft beim Wein eine große Rolle. Ob aus Bordeaux, Burgund oder von der Bergstraße – das will man schon wissen.

Durch Trockenheit, länger andauernde Hitze wird das Wachstum der Reben beschleunigt, die Rebe treibt früher aus, die Beeren werden früher reif. Der Geschmack ist aber zum Erntezeitpunkt noch unvollständig. Je reifer die Traube, desto mehr Zucker, was einen höheren Alkoholgehalt bedeutet. Wer trinkt schon einen Wein mit 18 Volumenprozent? Erntet man aber früher, um das Überzuckern zu vermeiden, fehlen Säure und Phenole, der Wein wird süß und breit.

Warmes und trockenes Jahr 2018

Das warme und trockene Jahr 2018 hat das Wachstum und die Fruchtreife von Burgunderreben an der Bergstraße im positiven Sinne bevorzugt, denn sie stellen hohe Ansprüche an die Lage: Warm soll es sein und eine hohe Sonneneinstrahlung bei fehlender Feuchte wäre notwendig, während die Rieslinge – die häufigste Rebsorte hierzulande – mehr kühle Gegenden mag. Der Riesling wird nicht verschwinden, aber er könnte sich regional verschieben. Wer hätte noch vor 20 Jahren gedacht, dass an der Bergstraße Syrah und Merlot angebaut werden und ein ansprechender Spätburgunder gelingt.

Entfernung wird geringer

Als Konsequenz aus dem Temperaturanstieg ergibt sich für den Weinbau in Mitteleuropa, dass Rebsorten aus den mediterranen Gebieten auch hier angebaut werden können und Deutschland dann schwere Rotweine von hoher Qualität produzieren kann und aufpassen muss, dass die Weißweine in der Qualität nicht absinken und ihnen die spritzige Säure fehlt.

Die ganze Welt versuchte jahrelang, den Stil des Burgund zu kopieren, da diese Region als Vorzeigeweinbaugebiet für den Burgunder gilt. Noch immer versuchen die Weinbauern rund um die Welt, die Qualität der burgundischen Weine zu erreichen. Auch hier an der Bergstraße versucht man sich schon länger an Burgunderreben und erreicht eine ganz eigene Stilistik. Die Eleganz des Burgunders in Deutschland, vor allem an der hessischen Bergstraße, kann sich schon mit der Qualität des französischen Burgunderweines messen.

Für die Weingilde Bergstraße ist das ausgeprägt warme und trockene Jahr 2018 Anlass, den Burgunderreben ein Verkostungsseminar zu widmen, um zu schmecken, dass die Wein-Entfernung zwischen Burgund und der Bergstraße deutlich weniger wird. Es werden ausschließlich Burgunderweine von elf Winzern der hessischen Bergstraße gereicht, darunter auch eine Blindverkostung mit Weißburgundern. Natürlich alle aus 2018.

Das Seminar findet an diesem Freitag, 28. Juni, 20 Uhr, im Wappensaal des Dalberger Hofes in Bensheim. Gäste sind gegen eine Kostenbeteiligung willkommen. Eine Anmeldung über die Homepage wird erbeten. red

