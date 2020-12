Burkhard Vetter ist FDP-Spitzenkandidat

Bergstraße.Die Bergsträßer FDP setzt im Rennen um die Plätze im Kreistag auf erfahrene Kommunalpolitiker, aber auch auf junge Talente. Spitzenkandidat für die Kommunalwahl am 14. März ist Burkhard Vetter. Er wolle sein Amt als Fraktionschef der Liberalen in der Bürstädter Stadtverordnetenversammlung aufgeben, um sich stärker in der Kreispolitik zu engagieren, bekundete der Einzelhandelskaufmann bei der Mitgliederversammlung in der Mehrzweckhalle in Heppenheim-Erbach.

Insgesamt 72 Namen

Auf Platz zwei folgt mit Lisa-Marie Blumenschein aus Bensheim eines der besagten jungen Talente. Die 21-Jährige arbeitet im Haus am Maiberg und studiert Politik und Betriebswirtschaftslehre in Mannheim. Der dritte Platz gehört dann wieder einem Veteranen: Christopher Hörst ist seit sieben Jahren Fraktionsvorsitzender der FDP im Kreistag, dem er seit elf Jahren angehört. Er wählt gegenüber Vetter den umgekehrten Weg: Der Spitzenkandidat zur Wahl 2016 will in der Kreispolitik etwas kürzer treten und sich mehr auf die Lokalpolitik in Heppenheim konzentrieren.

Auf dem vierten Platz folgt der ehemalige Kreisbeigeordnete Gottlieb Ohl aus Lampertheim, auf Platz fünf der Bergsträßer Bundestagsabgeordnete Till Mansmann. Die Plätze sechs bis zehn gehören Michael Obermair (Heppenheim), Manuela Teufel (Lampertheim), Christian Seiler (Mörlenbach), Holger Steinert (Bensheim) und Nicole Walter (Rimbach).

Während die ersten zehn Bewerber einzeln gewählt wurden und sich jeweils mit ein paar Sätzen kurz vorstellten, wurden die Kandidaten ab Platz elf der Liste, die 72 Namen umfasste, im Block gewählt. Große Personaldebatten gab es nicht, kein Kandidat erhielt weniger als 34 Ja-Stimmen von den 48 Wahlberechtigten. Als nächstes wollen die Freidemokraten mit den Vertretern der jetzt gewählten Liste ein Wahlprogramm erarbeiten, das im Februar verabschiedet werden soll.

Austausch über politische Themen gab es aber schon bei der Versammlung zur Listenaufstellung, die die Liberalen auf Abstand und mit Mundschutz abhielten. Dass solche Sitzungen den Parteien auch in Zeiten von Kontaktbeschränkungen ermöglicht werden, sei wichtig für den demokratischen Prozess, sagte Versammlungsleiter Mansmann in einer Auszählungspause, in der er auch kritisierte, dass mit der Konferenz der Ministerpräsidenten ein Gremium Entscheidungen zur Corona-Krise treffe, das von der Verfassung nicht vorgesehen sei. Dies sei kurzfristig legitim, eine Kurzzeitigkeit sei aber nach mittlerweile acht Monaten nicht mehr gebeben. Den Parlamenten dürfe die Macht nicht aus der Hand genommen werden.

Kritik an Videobotschaften

Die Frage, an welcher Stelle die demokratischen Regularien wie fest befolgt werden müssen, führte sogar zu einem kurzen Disput darüber, ob sich auch die Kandidaten von Platz elf bis 72 mündlich vorstellen sollen. Während Hörst angesichts der fortgeschrittenen Zeit und der Pandemie zur Eile drängte, mahnte der Bundestagsabgeordnete, die Wahlberechtigten hätten das Recht, alle Kandidaten kennenzulernen. Letztlich war es ein Sturm im Wasserglas. Als Mansmann die Liste ab Platz elf durchging – den der unterlegene Bensheimer Bürgermeisterkandidat Stefan Stehle einnimmt – meldete sich niemand auf die Frage zum Wunsch nach einer Selbstpräsentation der Kandidaten.

In seiner eigenen Vorstellungsrede hatte Hörst seinen Unmut über die jetzigen Verhältnisse im Kreistag kundgetan. Dort sei die Opposition mit der massiven Mehrheit der Großen Koalition konfrontiert, die „vor Kraft nicht laufen“ könne, was sich schon daran zeige, dass sie nur wenige Anträge zur Abstimmung gestellt habe. Hörst kritisierte auch die Videobotschaften von Landrat Christian Engelhardt (CDU) zur Pandemie, in denen er eine „Verquickung“ mit dem Wahlkampf sieht, unterstützt von Mitarbeitern der Verwaltung. Mit verschiedenen Anträgen habe die FDP versucht, die Debatte über die Corona-Pandemie in den Kreistag zu bringen.

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 04.12.2020