Buslinie 669 wieder auf ihrem alten Kurs

Bergstraße.Die Linie 669 in Heppenheim fährt auf ihrem alten Kurs. Ab diesem Montag wird die zentrale Haltestelle am Halben Mond wieder regulär angesteuert.

Das teilte der Abteilungsleiter ÖPNV des Kreises Bergstraße, Reinhold Bickelhaupt, gestern im Rahmen eines Pressegesprächs in Zwingenberg mit.

Die Shuttle-Verbindung in den Heppenheimer Süden bleibt weiter bestehen. Seit dieser Woche sei auch die Haltestelle am Kreiskrankenhaus wieder in Betrieb. Die Erreichbarkeit der Klinik werde dadurch wieder deutlich verbessert, so Bickelhaupt weiter. tr

